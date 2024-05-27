Слишкович не считает Петербург футбольным городом

Тренер сравнил уровень интереса к этому виду спорта в Воронеже и Северной столице Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович в интервью «Советскому спорту» сравнил уровень интереса к футболу в Воронеже и Петербурге.