ЧЭМК могут передать «Ростеху»

Изъятый у челябинского олигарха готовят к передаче «Ростеху». Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительстве России обсуждаются дальнейшие варианты функционирования ферросплавных предприятий, принадлежавших чете челябинских бизнесменов Юрию и Людмиле Антиповым.
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