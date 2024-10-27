Фигурный патриархат: как мужчины стали главными в женском виде спорта

В воскресенье в Магнитогорске завершился первый этап Гран-при России. Он стал еще одним доказательством тенденции пары последних сезонов в изоляции — главными шоуменами в российском фигурном катании стали мужчины-одиночники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии