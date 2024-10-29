Жительница Суджи заявила об исчезновении мужа после вторжения ВСУ

Нападение украинской армии на русское приграничье разлучило многие семьи.Так, одна из жительниц Суджи рассказала военным следователям о том, что ничего не знает о судьбе оставшегося в населенном пункте мужа со дня украинского нападения ВСУ на Курскую область.