Источник: Путин принуждает Лукашенко вторгнуться на Украину

Президент России Владимир Путин оказывает давление на своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, требуя от него начала спецоперации на Украине со стороны РБ, сообщают источники Telegram-канала INSIDER-T.
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