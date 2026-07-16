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Аргументы и Факты

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Жителя Красноярского края задержали за истязание жены и угрозы полицейским

Жителя Красноярского края задержали за истязание жены и угрозы полицейским

В Красноярском крае решается вопрос об аресте жителя города Бородино, задержанного по подозрению в истязании жены и угрозах полицейским, сообщает Telegram-канал регионального следственного управления СКР.

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