Жителя Красноярского края задержали за истязание жены и угрозы полицейским

В Красноярском крае решается вопрос об аресте жителя города Бородино, задержанного по подозрению в истязании жены и угрозах полицейским, сообщает Telegram-канал регионального следственного управления СКР.
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