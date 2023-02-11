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Гендиректор PFL: «Мы считаем, что идеально подходим Нганну. В восторге от переговоров, которые ведутся»

Генеральный директор PFL Питер Мюррей рассказал о переговорах с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

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