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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Быстров считает игру «Зенита» унылой: «Оказывается, можно не показывать красивый футбол, а просто катать мяч по полю, забивать один гол и набирать три очка. Большие покупки для этого не необходимы»

Бывший футболист « Зенита » и « Спартака »  Владимир Быстров поделился мнением о качестве игры петербургского клуба.

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