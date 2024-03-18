Захарова посоветовала министру обороны Британии Шаппсу искать Миддлтон

МОСКВА, 18 марта, ФедералПресс. Главе Минобороны Великобритании Гранту Шаппсу следует заняться поисками принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на высказывания британского министра о «сворованных выборах».
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