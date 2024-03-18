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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Захарова посоветовала министру обороны Британии Шаппсу искать Миддлтон

Захарова посоветовала министру обороны Британии Шаппсу искать Миддлтон

МОСКВА, 18 марта, ФедералПресс. Главе Минобороны Великобритании Гранту Шаппсу следует заняться поисками принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на высказывания британского министра о «сворованных выборах».

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