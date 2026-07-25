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Мода и Шоу-бизнес

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Яна Рудковская рассказала, что платит детям за участие в шоу и съёмках: видео Super

Яна Рудковская рассказала, что платит детям за участие в шоу и съёмках: видео Super

Яна Рудковская рассказала о финансовом принципе, которого придерживается в воспитании своих детей. На фестивале Dream Fest в Баку продюсер призналась, что платит детям за участие в шоу, съёмках и других рабочих проектах, передаёт корреспондент Super.

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