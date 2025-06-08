Израиль грозит потопить судно Греты Тунберг, которая хочет высадиться в секторе Газа. Поддержавшая палестинцев экоактивистка уже сегодня может приблизиться к водам Газы на паруснике Madleen — в попытках оспорить морскую блокаду, установленную Израилем.
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