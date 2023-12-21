Сегодня плановые отключения электричества в Астраханской области коснутся 4 городов и 7 сельских поселений

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии - в 20:00. В четверг, 21 декабря, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - улицы во всех районах (с 08:00 до 18:00, с 09:00 до 13:00, с 09:00 до 20:00, с 09:00 до 18:00, с 10:00 до 14:00, с 12:00 до 18:00, с 13:00 до 18:00); Знаменск – с 10:00 до 17:00; Ахтубинский – г.