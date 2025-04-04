Различие алфавитов мешает билингвам быстро переключаться с языка на язык

Российские и европейские исследователи обнаружили, что носители двух языков испытывают особенные сложности с переключением с одного языка на другой и хуже воспринимают текст со словами из этих языков в тех случаях, когда связанные с ними алфавиты сильно различаются друг от друга.
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