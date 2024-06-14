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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Европы по водным видам. Верани и Поццобон победили на открытой воде, Нидерланды, Испания и Греция – в синхронном плавании

Чемпионат Европы по водным видам спорта Белград, Сербия Плавание на открытой воде Мужчины, 25 км 1. Дарио Верани (Италия) – 5:08.

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