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Новый протест перед зданием Правительства объявлен на следующей неделе

11 сентября ветераны войны организуют акцию протеста перед зданием правительства. Председатель Движения приднестровских беженцев Анатолие Бызгу призвал на пресс-конференции в IPN всех граждан Республики Молдова, которые хотят поддержать борьбу за права ветеранов войны, присоединиться к мероприятию.

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