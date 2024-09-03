Новый протест перед зданием Правительства объявлен на следующей неделе

11 сентября ветераны войны организуют акцию протеста перед зданием правительства. Председатель Движения приднестровских беженцев Анатолие Бызгу призвал на пресс-конференции в IPN всех граждан Республики Молдова, которые хотят поддержать борьбу за права ветеранов войны, присоединиться к мероприятию.
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