В Fortnite появился новый режим "перезарядка"

Разработчики популярного шутера от третьего лица Fortnite представили новый игровой режим под названием "Перезарядка", который напоминает схему "Перерождения" из Королевской битвы Call of Duty: Warzone 2.
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