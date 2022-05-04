Спиртовой доктор. Можно ли использовать водку в лечении

Водка — продукт, который часто рекомендует народная медицина. Например, ее рекомендуют брать за основу для различных настоек, укрепляющих волосы, также используют горячительное средство и для растирок, прижиганий на коже и в виде компрессов.
Водка — продукт, который часто рекомендует народная медицина. Например, ее рекомендуют брать за основу для различных настоек, укрепляющих волосы, также используют горячительное средство и для растирок, прижиганий на коже и в виде компрессов.
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