FiNE-NEWS

1 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    ВВП им это предлагал. А. то что есть свой среди чужих, вполне возможноПосле попадания В...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Пришло время России продемонстрировать  возможности Посейдона, вы только представьте как обрадуются ЕС и США, такой з...ВМС США наращиваю...
  • Владимир Иванов
    После вступления указа в законную силу, площадь лесных пожаров сократится естественным образом.Путин поручил под...

Спиртовой доктор. Можно ли использовать водку в лечении

Спиртовой доктор. Можно ли использовать водку в лечении

Водка — продукт, который часто рекомендует народная медицина. Например, ее рекомендуют брать за основу для различных настоек, укрепляющих волосы, также используют горячительное средство и для растирок, прижиганий на коже и в виде компрессов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх