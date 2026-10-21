Форвард Пол Джордж провел первый официальный матч за « Бостон » (113:121). На его счету 38 очков, 5 подборов, 3 передачи и 5 перехватов при 12 точных из 21 броска с игры, 7 из 12 из-за дуги и 7 из 8 с линии.