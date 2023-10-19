Путин дал Махонину козыри для переговоров и рокировок

Визит президента РФ Владимира Путина в Пермь 19 октября и последовавшая за тем встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным гарантирует ему политическое усиление и в глазах оппонентов, и в глазах соседних регионов, в первую очередь, в ПФО.