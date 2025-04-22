Трамп пообещал "существенное снижение" пошлин в отношении Китая

Вашингтон "существенно снизит" таможенные пошлины в отношении товаров из Китая. Однако, тарифы не будут равняться нулю, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме, сообщает в среду, 23 апреля 2025 года, .
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