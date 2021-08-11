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Жители Николаевска-на-Амуре смогут напрямую летать во Владивосток

Жители Николаевска-на-Амуре смогут напрямую летать во Владивосток

Авиаперевозчик «Аврора», на базе которого создана Единая дальневосточная авиакомпания, открыла перелеты из Николаевска-на-Амуре Хабаровского края в столицу Приморья.

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