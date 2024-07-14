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Месси о Суаресе и Кубке Америки: «Мы надеялись встретиться в финале. Это было близко, но иногда все решает удача – пришло время Колумбии стать финалистом»

Месси о Суаресе и Кубке Америки: «Мы надеялись встретиться в финале. Это было близко, но иногда все решает удача – пришло время Колумбии стать финалистом»

Сборная Аргентины стала финалистом турнира. Уругвай проиграл полуфинальный матч сборной Колумбии (0:1) и стал бронзовым призером, обыграв Канаду (2:2, 4:3 по пенальти).

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