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Волочкова призналась, что нарушила свою строгую диету из-за шашлыков

Волочкова призналась, что нарушила свою строгую диету из-за шашлыков

МОСКВА, 29 апреля, ФедералПресс. Накануне празднования Дня весны и труда, а также длинных майских выходных выяснилось, как проведут это время известные личности – кто посвятит дни работе, а кто отправится отдыхать за город.

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