Россиянка погибла при крушении парома у берегов Северного Кипра

Одной из погибших при крушении парома у берегов Северного Кипра оказалась туристка из России. Предварительно, трагедия унесла жизни восьми человек, еще 18 не могут найти.
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