Европейские акции закрылись в минус на итогах заседания ФРС США

Европейские инвесторы смогли полноценно отыграть итоги заседания ФРС только в четверг. Акции закрылись снижением, поскольку американский регулятор не дал четких сигналов о будущем денежно-кредитной политики, кроме обещания отказаться от повышения ставки Индекс Stoxx 600 закрылся падением на 0,2% при смешанной динамике по секторам: индикатор банковской отрасли вырос на 0,6%, а технологической - снизился на 1%.