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Внук де Голля считает, что США хотят уничтожить промышленность Европы

Внук де Голля считает, что США хотят уничтожить промышленность Европы

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Европейским лидерам пора очнуться и перестать вредить своим странам, потому что США хотят уничтожить промышленность Европы.

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