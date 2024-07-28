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Шаланды полны канифоли. Деколонизация Одессы даёт плоды

В дошкольном детстве очень нравилась песня Бернеса про Одессу, но тогда путал кефаль и канифоль (батя частенько паял, а за Полярным кругом была своя рыба) Со временем всë встало на свои места, но то, что произошло на одесском побережье сейчас, пробудило детские воспоминания                                                      https://vk.

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