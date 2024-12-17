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  • Chilipeper
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Турция и HITS позвали россиян остаться в Сирии, но те сказали: «Спасибо, но мы скоро уедем».

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Комментарии
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Сергей Зимин
Что ни делаем, ни хрена нигде не выходит.
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6 час.
Silver Kont
&quot;Что они не делают, не идут дела, видно, в понедельник их мама родила....&quot;....
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5 час.
Юрий Золотарев
Так и НЕ ДЕЛАЙТЕ ничего! Помалкивайте, не мешайте другим ДЕЛАТЬ!
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4 час.

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