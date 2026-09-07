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Якушев оценил ишимский завод-гигант: «Аналогов в России нет»

Якушев оценил ишимский завод-гигант: «Аналогов в России нет»

ТЮМЕНЬ, 7 сентября, ФедералПресс. Первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев во время рабочей поездки в Тюменскую область проинспектировал два ключевых объекта, которые должны изменить экономику и социальную сферу юга региона.

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