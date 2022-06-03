Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Химках увеличилось до 21

В подмосковных Химках случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Согласно последней информации источника в экстренных службах, в результате аварии пострадал 21 человек.
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