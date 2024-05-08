США сделали хуситам «заманчивые» предложения по отказу от поддержки Газы

Соединенные Штаты связывались с представителями правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла». Они сделали хуситам «заманчивые» предложения, заявил в эфире телеканала «Аль-Масира» во время военного парада глава Высшего политического совета движения Махди аль-Машат.