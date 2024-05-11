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Геолог вычислила место на заднем плане "Моны Лизы"

Геолог вычислила место на заднем плане "Моны Лизы"

Global Look Press/Gao Jing/XinHua Локация на заднем плане знаменитой картины "Мона Лиза" Леонардо да Винчи существует в реальности и больше не является загадкой, утверждает геолог и искусствовед Энн Пиццоруссо.

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