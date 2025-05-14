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Эксперт Кравцов: единый QR-код создаст высокую нагрузку на рынок

Эксперт Кравцов: единый QR-код создаст высокую нагрузку на рынок

Единый QR-код — хороший инструмент, который открывает возможности для интеграции множества функций: от цифрового рубля до целевых сертификатов для социально незащищенных категорий граждан, рассказал "Газете.

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