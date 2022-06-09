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Генерал Милли: Будет бесполезно бросить в бой наши РСЗО без применения системы обучения украинских военных

Генерал Милли: Будет бесполезно бросить в бой наши РСЗО без применения системы обучения украинских военных

В США после серии публикаций о том, что на Украине есть серьёзные проблемы со способностью ВСУ эффективно эксплуатировать прибывающую из-за рубежа натовскую военную технику, озаботились расширением программ по обучению украинских военнослужащих.

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