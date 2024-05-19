Концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила месячную норму более чем в полтора раза

В апреле в Челябинске выбросы пяти вредных веществ в атмосферу превышали норму. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в апреле текущего года средняя концентрация формальдегида в областном центре в 1,7 раза превысила допустимый норматив за месяц.