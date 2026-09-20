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Житель Северной Осетии рассказал об отказе группы Бодрова остаться на ночевку

Житель Северной Осетии рассказал об отказе группы Бодрова остаться на ночевку

Съемочной группе Сергея Бодрова — младшего предлагали остаться переночевать в горном селении перед сходом ледника Колка, но кинематографисты решили отправиться во Владикавказ.

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