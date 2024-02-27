Рейды бронетракторных дивизий по европейским тылам

Возня демократов и республиканцев по поводу финансирования Украины, кризис в руководстве киевского режима, усталость западных обывателей от «украинства» во всех его проявлениях, артиллерийский голод ВСУ, притаившиеся «Абрамсы», задержки поставок Ф-16 — всё это вызывает грустные опасения у активистов «Путин уже проиграл».