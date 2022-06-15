В Томской области полицейские провели для школьников кругосветку «Азбука дорог»

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники ОМВД по Кожевниковскому району при поддержке Общественнго совета вместе с педагогами провели в пришкольном лагере образовательного учреждения кругосветку «Азбука дорог».
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