США советуют своим гражданам отказаться от поездок в Израиль

Посольство США в Израиле настоятельно призвало американских граждан «пересмотреть поездки» в Израиль, на Западный берег и в сектор Газа на фоне эскалации израильских атак в регионе, 22 марта сообщает агентство Anadolu.
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