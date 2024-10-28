Эксперт назвал учения НАТО у границ России в Лапландии подготовкой к войне

Военный эксперт, программный директор Академии политических наук и старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов считает, что масштабные артиллерийские учения НАТО, проходящие вблизи российских границ в финской Лапландии, представляют собой подготовку к войне.
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