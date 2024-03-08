Два города падут после Авдеевки: известны названия населенных пунктов Ирэн ОрлонскаяПосле отступления из Авдеевки, украинские вооруженные силы столкнулись с повышенной угрозой потери еще двух населенных пунктов.
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