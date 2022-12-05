Белый дом назвал ожидаемой реакцию Москвы на ограничение стоимости нефти

Реакция Москвы на введение ценового потолка на закупку российской нефти не вызвала удивление в США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, добавив, что американская сторона ожидает продолжения поставок топлива из России.
Реакция Москвы на введение ценового потолка на закупку российской нефти не вызвала удивление в США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, добавив, что американская сторона ожидает продолжения поставок топлива из России.
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