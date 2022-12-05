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Белый дом назвал ожидаемой реакцию Москвы на ограничение стоимости нефти

Белый дом назвал ожидаемой реакцию Москвы на ограничение стоимости нефти

Реакция Москвы на введение ценового потолка на закупку российской нефти не вызвала удивление в США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, добавив, что американская сторона ожидает продолжения поставок топлива из России.

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