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Экс-игрок ЦСКА Пономарев назвал хорошим результатом четвертое место в РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Пономарев назвал хорошим результатом четвертое место в РПЛ

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью "Газете.Ru" заявил, что рад победе своей бывшей команды в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов".

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