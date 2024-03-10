Экс-игрок ЦСКА Пономарев назвал хорошим результатом четвертое место в РПЛ

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью "Газете.Ru" заявил, что рад победе своей бывшей команды в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов".
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