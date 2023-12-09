В Помпеях археологами найден самое шокирующее свидетельство римского рабства

Рабы и ослы жили и работали в одном помещенииАрхеологи раскопали в древних Помпеях «самый шокирующий пример римского рабства» – речь идет о тесной пекарне с зарешеченными окнами, где, как полагают, порабощенных людей их хозяева заставляли работать .
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