«АиФ»: ВС РФ нанесли мощнейший удар по Одессе

Под удары российской армии попала портовая инфраструктура и склады с боеприпасами в Одессе. ВС РФ задействовали для ударов ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», высокоточные «Овод», дроны «Герань» и ФАБы, пишет «АиФ».