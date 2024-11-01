«АиФ»: ВС РФ нанесли мощнейший удар по Одессе

Под удары российской армии попала портовая инфраструктура и склады с боеприпасами в Одессе. ВС РФ задействовали для ударов ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», высокоточные «Овод», дроны «Герань» и ФАБы, пишет «АиФ».
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