Небратья снова попытались провернуть дерзкое наступление на Россию. Собрали элитных бойцов, вручили технику и оправили мародёрствовать в Белгородскую область.
"Элиту" вывозили из России в гробах. Макрон уже готовился, но разведка была точна
Комментарии
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Регина Толстоброва
Все они будут покоиться на кладбище. бандиты всегда плохо кончают.
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15 час.
Андрей Stan
Чем больше и многочисленнее будут такие поля, тем лучше... ))) Я бы ещё бы добавил бы и не менее многочисленные поля "женского" населения образования У... Потому как на них лежит как минимум не меньшая ответственность... Именно они зачастую и являются тем психологическим двигателем... Им же не идти на фронт, не сидеть в окопах, не собирать свои кишки или конечности, после получения "отметки"... Зато они отлично поднимают визг про "свитому ненадежность" и самостийность...
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6 час.
М
ММ
Дорогой набор для трансплантологов! Украину пускают под нож.
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2 час.
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