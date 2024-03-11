"Элиту" вывозили из России в гробах. Макрон уже готовился, но разведка была точна

Андрей Stan

Чем больше и многочисленнее будут такие поля, тем лучше... ))) Я бы ещё бы добавил бы и не менее многочисленные поля "женского" населения образования У... Потому как на них лежит как минимум не меньшая ответственность... Именно они зачастую и являются тем психологическим двигателем... Им же не идти на фронт, не сидеть в окопах, не собирать свои кишки или конечности, после получения "отметки"... Зато они отлично поднимают визг про "свитому ненадежность" и самостийность...