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ЕС снял санкции с бывшего главы "Яндекса" Воложа и еще двух физлиц

ЕС снял санкции с бывшего главы "Яндекса" Воложа и еще двух физлиц

Евросоюз принял решение о снятии санкций с бывшего главы "Яндекса" Аркадия Воложа, а также исполнительного вице-президента по связям с государственными органами инвестиционной компании АФК "Система" Сергея Мндоянца и главы местного отделения мотоклуба "Ночные волки", словацкого бизнесмена Юзефа Хамбалека.

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