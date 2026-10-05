Тайный язык медиков: почему рецепты не читаются

Способны ли вы разобрать каракули в рецепте? Лично у меня ни разу не получалось. И сколько бы технологий ни развивалось, ситуация не меняется: понятный только медикам почерк остается загадкой.
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