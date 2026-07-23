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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Данило интересен «МЮ» и «Ньюкаслу». «Зенит» и «Палмейрас» предложили «Ботафого» 30 млн евро за хавбека сборной Бразилии (BBC)

Данило дос Сантос заинтересовал не только «Зенит», но и клубы АПЛ. Как сообщает BBC, интерес к полузащитнику « Ботафого » проявляют « Манчестер Юнайтед » и « Ньюкасл ».

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