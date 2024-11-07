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Армия России усилила атаки по всей линии фронта

Армия России усилила атаки по всей линии фронта

Боевики ВСУ жалуются на усиление российских по всей линии боевого соприкосновения. Об этом пишет газета Telegraph, ссылаясь на офицера ВСУ Павла Федосенко, командующего украинским подразделением в районе ранее освобожденного ВС РФ Селидово.

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